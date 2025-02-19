Coca-Cola, Uniqlo и прочие западные бренды желают вернуться в Россию. Однако это не просто бизнес-решение, за ним стоит более широкий геополитический контекст. По словам экономиста Евгения Гольдфайна, последние ряд недель продемонстрировали желание нового руководства США объединить усилия с Россией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что возвращение таких брендов, как Coca-Cola, может быть не просто экономическим шагом, а элементом глобального раскола Запада, поскольку это не просто бизнес, а элемент слияния двух проектов, двух экономик.

По мнению эксперта, не исключено, что уже через несколько десятилетий может появиться даже русско-американская единая валюта, если дело дойдет до объединения штатов или республик в одно государство. В целом России обязательно следует быть открытой к этим предложениям.

Ранее глава КПРФ Зюганов оценил решение западных брендов вернуться в Россию.