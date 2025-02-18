Зюганов оценил решение западных брендов вернуться в Россию

По словам главы КПРФ Геннадия Зюганова, западные бренды покинули нашу страну в трудный момент, поэтому обратно их тут никто особо не ждет. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что России нужно развивать свое производство, тогда и западным брендам захочется сюда снова вернуться. В нашей стране и свои бренды великолепные.

По мнению парламентария, например, ФРГ свернула свое автомобильное производство в России, развивавшая его 20 лет, а сейчас их экономика страдает, потому что они должны были остаться и помогать, а не пускаться в бегство.

Ранее депутат Делягин назвал причины необходимости запрета McDonald’s возвращения в Россию.