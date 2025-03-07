Экономист Гольдфайн пояснил суть инициативы Трампа создать крипторезерв

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании стратегического резерва биткоинов, что стало значимым шагом в признании криптовалюты на государственном уровне. Экономист Евгений Гольдфайн пояснил суть указанной инициативы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, идея американского лидера заключается в том, чтобы не бороться с цифровыми инструментами денежного рынка, надо возглавить их развитие. В целом Трамп предлагает изменить подход к криптовалюте в мире.

Эксперт подчеркнул, что переход от борьбы к сотрудничеству с криптовалютами является логичным шагом. Так, смыслом цифровых инструментов денежного рынка является не только применение конфискованных биткоинов, а также и постепенный переход всей системы на цифровые инструменты. В целом стратегия Трампа направлена на создание системы, объединяющей элементы существующего финансового рынка и мира криптовалют.

По его мнению, в этой ситуации задачей отечественных финансистов, банкиров, предпринимателей, правительства и Банка России является способность не упустить свой шанс и обеспечить, чтобы интересы нашей страны были учтены.

Ранее также экономист Колташов пояснил причины создания крипторезерва в США.