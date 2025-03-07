Экономист Колташов пояснил причины создания крипторезерва в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил о создании стратегического резерва биткоина. Он поддержал идею создания национального крипторезерва, который может выступить аналогом привычных активов. Экономист Василий Колташов рассказал, что данный шаг означает для мировой экономики. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Трамп в этом вопросе старается сместить внимание с безумно подорожавшего золота, а также здесь заметно недоверие к доллару, американской экономике, внешней политике, к экономической политике на Западе в целом.

Эксперт добавил, что эпоха американской валюты уходит, а Штаты имеют большие проблемы в экономике, которые Дональд Трамп любыми путями старается скрыть.

По его мнению, риторику Трампа можно воспринимать как сигнал о недоверии к доллару, к тому же нигде нет информации о наличии у Вашингтона валютных резервов. Таким образом, будущее остается за криптовалютами, тем более что развитие в данном направлении по-прежнему перспективно. Что касается нашей страны, то здесь может активно развиваться майнинг, а криптовалюту, полученную с этого, можно применять в коммерческих целях.

Ранее сообщалось, что США сформируют резерв биткоинов из конфискованных активов.