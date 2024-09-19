Экономист Гольдфайн рассказал, к чему ведут высокая ключевая ставка и денежный голод

По словам заслуженного экономиста РФ Евгения Гольдфайна, ужесточение денежно-кредитной политики Банка России слабо способствует замедлению инфляции и в перспективе может привести к стагнации и даже экономическому кризису. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что причиной этого является замедление регулятором темпов прироста денежной массы в экономику, из-за чего в России образовался денежный голод.

По мнению эксперта, перспективы такой нескоординированной политики Банка России весьма печальны, потому как повышение ключевой ставки в нашей стране снижением темпов прироста денежных средств в обращении.

Он отметил, что одного только снижения ключевой ставки для роста ВВП мало, потому что для этого прежде всего требуется решение вопроса денежного голода. Наращивание денежной массы позволило бы укрепить российскую экономику и без снижения ставки. Однако если денежная масса останется на том же уровне, и денежный голод продлится, то рентабельность в малом и среднем бизнесе не сможет выдержать такую кредитную нагрузку.

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