Экономист Абрамов рассказал, могут ли россияне потерять вложения из-за налога на вклады

До 1 декабря россияне должны уплатить налог на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Как сообщает РБК, некоторые граждане уже начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о начислении сборов. О том, могут ли простые россияне потерять деньги из-за налога на вклады, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал кандидат экономических наук Александр Абрамов.

Отмечается, что этот налог в России заплатят впервые, несмотря на то, что закон о налогообложении по банковским вкладам вступил в силу еще в 2021 году. От уплаты НДФЛ освобождаются граждане, процентный доход которых во всех банках по итогам 2024 года не превышает необлагаемую налогом сумму – необлагаемый процентный доход (НПД), он зависит от ключевой ставки.

Россиянам придется заплатить налог с дохода по вкладам, превышавшего 150 тысяч рублей. Базовая ставка составляет 13% с суммы процентного дохода, которая превышает НПД. В случае, когда общие процентные доходы за год больше 5 млн рублей, налог возрастает до 15%.

«Налог существует, надо просто каждому, учитывая свои доходы и размер вкладов, посмотреть – является ли он потенциальным плательщиком, проверять уведомления от ФНС. Теоретически это возможно, для крупных сумм могут возникать налоги. Мне кажется, что для умеренных сумм вкладов до 1-2 млн рублей, наверное, это не такие страшные налоговые риски. Это не нацелено на среднего вкладчика, это нацелено на людей с более высокими доходами, – пояснил Абрамов.

По словам эксперта, в настоящее время вклад сложно заменить какой-то альтернативой, он является самым простым вложением. При этом стоит помнить, что вложения в облигации и акции тоже предполагают взимание налога с суммы купонных доходов.

Ранее Банк России поднял ключевую ставку на 100 б.п. или до 19% годовых. Как данное решение регулятора отразиться на вкладах граждан, читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».