Экономист Гольдфайн рассказал, почему сегодня любой человек может создать свою валюту

В последние дни внимание многих привлек запуск мемкоина $MELANIA, представленным супругой Дональда Трампа. Интерес к данному проекту привел к ее большому взлету. Так, за восемь часов после старта стоимость валюты подскочила на 20000%. Заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн пояснил, может ли сегодня любой человек создать свою валюту и заработать на ней. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, деньги, валюта, денежный инструмент — это своего рода игра. На данный момент появляются все новые и новые игры, привлекающие людей, у которых имеются лишние деньги и отсутствуют места для их вложения. В этом случае, как в любой другой игре, важно вызвать доверие.

Эксперт добавил, что на данный момент никто не регулирует указанную сферу, в связи с чем, по сути, любой человек может стать миллиардером, если его проект получит достаточное доверие и поддержку.

По его мнению, сегодня есть реальная возможность создать свою валюту и заработать на ней, если удастся привлечь достаточное число людей и завоевать их доверие, но при этом результат может быть непредсказуемым.

Ранее сообщалось, что в декабре стоимость создания впервые в истории поднялась выше $100 тыс.