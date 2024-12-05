Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $100 тыс.

Цена биткоина достигла нового рекорда, превысив отметку в $100 тыс. Это следует из информации торговых платформ. Как сообщила биржа Binance на 5:41 по московскому времени, стоимость биткоина составила $100,103 тыс., увеличившись на 4,29%.

Согласно данным сайта CoinMarketCap, который агрегирует информацию из более чем 20 бирж, биткоин подорожал до $101,08 тыс. (+5,6%) в это же время.

Агентство AFP ранее сообщало, что рост стоимости криптовалюты вызван ожиданиями, что вновь избранный президент США Дональд Трамп будет инициировать шаги по упрощению регулирования биткоина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал новый закон, касающийся налогообложения цифровых валют. Согласно принятому закону, цифровая валюта будет классифицироваться как имущество.