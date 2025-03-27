Экономист Гольдфайн рассказал, вернется ли курс доллара к ста рублям

По данным аналитиков, казна недополучит два триллиона рублей, если его курс останется на текущем уровне. К нему привязываются доходы от продажи нефти и газа. По словам заслуженного экономиста РФ Евгения Гольдфайна, на сегодняшний день крепкий рубль уже не представляет такой угрозы для бюджета, как это было год-два назад. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что экономика приспособилась к новым условиям, санкциям и закрытым логистическим проблемам. Также определенный дефицит бюджета не так страшен, как отсутствие положительных последствий для экономики в целом.

По мнению экономиста, высокая ставка Банка России нужна для обеспечения условий финансирования бюджета и экономики. А курс рубля в свою очередь во многом зависит от решений в высоких кабинетах – Администрации президента РФ, Минфина России, правительства РФ и Центробанка РФ.

Он уточнил, что тем не менее остается вероятность, что вся эта система не более чем иллюзия контроля, а непосредственно сама причина укрепления рубля куда прозаичнее.

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