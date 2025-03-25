В Испании назвали причины потери долларом своих позиций

С 20 января по 18 марта средняя волатильность евро и доллара увеличилась до 7%, что почти в пять раз превышает средний показатель за последние пять лет. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что, кроме того, рост курса евро оказывает негативное влияние на европейские инвестиции в Штатах в связи с валютным эффектом. Инвесторы в евро на Уолл-стрит в этом году несут убытки, на четыре пункта превышающие потери тех, кто инвестирует в долларах.

Согласно информации испанских СМИ, что нынешние движения по сравнению с первым хаотичным годом пандемии коронавирусной инфекции действительно значительны.

Добавляется, что инвесторы внимательно следят за военными конфликтами и международной торговой напряженностью и отмечают, что капитал начинает перетекать с американских фондовых рынков на более дешевые европейские.

Подчеркивается, что евро сегодня в хорошей динамике, и это касается не только именно этой валюты. Так, американский доллар обесценивается по отношению ко многим иным валютам. Индекс доллара с начала года упал на 4,5%, что является наиболее плохим годом со времен пандемии коронавируса.

Ранее также в Аргентине пояснили пути обхода миром американской валюты.