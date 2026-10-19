Сезонный мониторинг птиц и растений провели в национальном парке «Лосиный остров»

В национальном парке «Лосиный остров» завершился сезонный мониторинг обитающих видов. О его итогах рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Как сообщили биологи, краснокнижные виды продолжают чувствовать себя комфортно в Подмосковье», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

По его словам, в этом сезоне было зафиксировано 109 видов птиц, в том числе находящихся под охраной. Среди них — зимородок, которого в последний раз наблюдали в Подмосковье около 30 лет назад.

Также были замечены редкие грибы — краснокнижный пикнопореллус бледно-желтый, чешуйница древесная и гриб-баран. Среди редких видов растений — краснокнижный пальчатокоренник балтийский и печеночница благородная.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.