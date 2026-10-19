Омбудсмен Подмосковья встретилась с победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву.

Мероприятие прошло в в Доме Пашкова. В нем приняли участие школьники из Одинцова, Орехово-Зуева, Наро-Фоминска, Богородского, Воскресенска и Истры. После встречи для ребят провели экскурсию.

Фаевская отметила, что подобные встречи проходят каждую осень. По ее словам, они помогают вдохновлять школьников и поддерживать их интерес к праву.

«Ребята задают мне вопросы, например, на встрече были вопросы о роли цифровизации в сфере права, их также интересовало как происходит взаимодействие между федеральным уполномоченным и региональными уполномоченными и другие», — рассказала она.

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