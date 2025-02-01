Экономист Григорьев назвала последствия роста доли микрозаймов для жителей РФ

Доля микрозаймов среди жителей нашей страны в разы увеличивается. Так, в декабре 2024 года количество микрозаймов выросло на 70%, при этом ставки по кредитам значительно возросли. Экономист Владимир Григорьев пояснил, как рост количества микрозаймов изменит финансовый рынок РФ и каким образом это отразится на кредитной истории людей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, банки, традиционно выступающие ключевым кредитором физических лиц, немного уменьшили активность в данном направлении, так как степень закредитованности физлиц в нашей стране довольно высока. Однако применение микрозаймов помогает, если человеку необходимы быстрые деньги на короткий срок. Тем не менее, занимая деньги у микрофинансовой организации, можно попасть в серьезную долговую яму из-за высоких ставок.

Эксперт добавил, что банки в случае неуплаты средств заемщиком имеют больше инструментов для помощи в отличие от микрофинансовых организаций. Так, предлагается возможность кредитных каникул в разных вариантах.

По его мнению, несмотря на попытки Банка России снизить закредитованность населения, ситуация с микрозаймами может усугубить ситуацию.

Ранее сообщалось, что в России выросли объемы микрозаймов.