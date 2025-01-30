В России выросли объемы микрозаймов

Размер индивидуальных микрозаймов в России вырос до среднего показателя в 10,41 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй сообщает «Лента.ру».

В последний раз замер среднего размера займа был в ноябре — тогда этот показатель составил 10,15 тыс. рублей.

За этот время средний размер микрозайма в России вырос на 8,4%.

В декабре займы в среднем составляли 9,56 тыс. рублей.

Самые крупные займы берут жители Москвы – около 13 тыс. рублей. На втором месте находится Ростовская область, там данный показатель составляет 12,02 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (11,66 тыс. рублей).

Ранее жителям Подмосковья разъяснили, как работает безопасное строительство с эскроу-счетом.