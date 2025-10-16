Экономист Хазин оценил укрепление рубля

Экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik предложил альтернативное объяснение недавнему укреплению рубля, опровергая официальную версию о связи этого явления с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ. По его мнению, заявления властей не соответствуют действительности, однако у регулятора есть веская, но неозвучиваемая публично причина для поддержки национальной валюты.

Эксперт указывает на резкий всплеск инфляции за последний месяц, который власти не могут допустить. В этой ситуации сильный рубль становится вынужденной мерой для сдерживания ценового давления, поскольку он удешевляет импортные товары. Таким образом, укрепление курса является не результатом успешной политики, а тактическим инструментом борьбы с растущей инфляцией.

По его словам, текущее состояние рубля отражает не здоровье экономики, а административное реагирование на обострившуюся макроэкономическую проблему. Это временная мера, призванная смягчить последствия инфляционного скачка для населения через снижение стоимости импорта, тогда как реальные структурные причины ослабления национальной валюты остаются нерешенными.

Ранее сообщалось, что доллар рухнул до минимума конца августа.