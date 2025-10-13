Доллар рухнул до минимума конца августа

Курс доллара на внебиржевом рынке резко обвалился, преодолев важную психологическую отметку 80 руб. Столь низких значений американская валюта не достигала с конца августа. Об этом сообщает Lenta.ru.

Американская валюта пережила серьезное падение, опустившись на внебиржевых торгах ниже 80 руб. За один день доллар подешевел более чем на рубль, временно достигая отметки в 79,94 руб. Аналитики связывают резкое укрепление рубля в октябре с действиями крупных экспортеров.

По мнению специалистов, после отмены обязательной продажи валютной выручки компании стали самостоятельно определять график конвертации, что привело к повышенной волатильности. В начале сентября многие экспортеры, ожидая снижения ключевой ставки и роста курса доллара, предпочитали брать рублевые кредиты, откладывая продажу валюты. Сейчас эта пауза могла закончиться, что и спровоцировало единовременный рост предложения долларов и обвал его стоимости.

