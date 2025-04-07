Экономист Хазин пояснил, сможет ли Евросоюз победить США
Фото: [pxhere.com]
По словам экономиста Михаила Хазина, все планы Брюсселя были построены на финансах США, однако после того, как Дональд Трамп «взбунтовался», введя пошлины, тема военной мощи странам Старого Света закрыта. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что в итоге европейские государства могут заставить Вашингтон дать денег, тем не менее кризис никуда не исчезнет.
Ранее в Европе спрогнозировали крах «века США» из-за пошлин Трампа.