В Европе спрогнозировали крах «века США» из-за пошлин Трампа

Пошлины, которые администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа ввела на продукцию из-за рубежа, могут стать концом «американского века». Такое мнение в интервью Euractiv выразил профессор геоэкономики Европейского университетского института Сони Капур.

По словам ученого, новые пошлины представляют из себя «кардинальную смену режима», которые могут ознаменовать собой «конец американского века». Капур также заявил, что денежный сбор окажет негативное влияние на экономику Европы, однако существенного ущерба ей удастся избежать.

А как считает один из управляющих американской консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман, из-за политики Трампа доллар может потерять свою позиции. По его мнению, американская валюта является главенствующей в мире, так как соблюден ряд факторов, включая верховенство закона, а еще предсказуемость регулирования.

«Та степень, в которой эти факторы активно подрываются администрацией Трампа, создает… риски для долгосрочной гегемонии доллара», — сказал изданию Рахман.

Ранее стало известно, что доллар упал до минимальных за два года значений.