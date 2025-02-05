Экономист Холод дал оценку последствиям возможного нашествия саранчи

По информации Минсельхоза России, аномально теплая зима может оказать негативное влияние на будущий урожай, предупредили в Минсельхозе. По словам экономиста Леонида Холода, дело в том, что плюсовые температуры дают возможность выжить большему объему личинок насекомых-вредителей, например, саранчи. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что, согласно прогнозу Минсельхоза России, пострадать от нашествия саранчи может 21 субъект РФ, в 2024 году регионов было 14. по большей части саранча живет в районе Южного Урала, после чего мигрирует в южные регионы страны, однако многое зависит от того, сколько останется особей, если много, то миграция может быть дальней.

По мнению аналитика, меры борьбы с нашествием саранчи известны давно. Необходимо закупить химию, обработать площади гнездования саранчи и отрезать ключевые пути миграции.

Ранее также экономист Белхароев рассказал о последствиях нашествия саранчи.