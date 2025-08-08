Экономист Холод пояснил, почему повальное снижение стоимости товаров опасно для экономики

Небольшое, но заметное снижение потребительских цен в России на протяжении трех недель, особенно ощутимое на плодоовощной продукции (например, картофель подешевел на 10,8%), вызвало ажиотаж в СМИ и разговоры о возможной дефляции. Ключевое различие, как объясняет доктор экономических наук Леонид Холод в интервью Общественной Службе Новостей, заключается в природе снижения.

Он добавил, что дефляция – это системное движение всех цен вниз. Текущее же удешевление касается лишь отдельных категорий товаров, прежде всего сезонных овощей и фруктов, и является естественной реакцией рынка. Например, резкое падение цен на картофель напрямую связано с поступлением на прилавки нового урожая, что резко увеличило предложение и снизило себестоимость после весеннего дефицита и дорогого импорта. При этом цены на услуги продолжают уверенно расти, а на бензиновом рынке сохраняется напряженность.

Последствия настоящей дефляции, подчеркивает Холод, были бы крайне негативными для экономики. Вопреки поверхностному восприятию как «подарка» покупателям, устойчивое падение цен – тревожный сигнал. Оно обычно сопровождается экономической стагнацией или даже спадом: производители, видя падение цен, сокращают выпуск и инвестиции, заработные платы замораживаются, рост ВВП останавливается. Умеренная же инфляция (на уровне 1-2% в год) является, по мнению эксперта, необходимым условием для здорового экономического роста, позволяя бизнесу развиваться с учетом повышения эффективности. Примером локального, но более устойчивого удешевления, отличного от сезонного, Холод называет гречку, где спад цен вызван перепроизводством после ажиотажного спроса прошлых лет, что уже привело к сокращению посевных площадей.

Эксперт пояснил, что итоги анализа текущей ситуации однозначны: наблюдаемое снижение цен – это краткосрочное сезонное явление, а не начало дефляционного тренда. Надежды на возврат к ценам прошлых лет, например 2020 года, иллюзорны. Годы инфляции необратимо изменили покупательную способность денег. Попытка искусственно обрушить цены до прежних уровней привела бы лишь к массовому закрытию производств, неспособных покрыть свои текущие издержки в новых реалиях, что в перспективе спровоцировало бы новый виток роста цен из-за сокращения предложения. Таким образом, для российской экономики оптимальным остается путь умеренной инфляции, обеспечивающий условия для развития, а кратковременные «проседания» цен на отдельные товары – просто часть нормальной рыночной динамики, связанной с урожаями и локальными дисбалансами спроса и предложения.

Ранее он пояснил, почему стоимость рыбы в России продолжит расти.