Экономист Холод пояснил, почему стоимость рыбы в России продолжит расти

Оптовые цены на сельдь в замороженном виде упали на 20% с начала года, то есть до 120 рублей за один килограмм. Тем не менее стоимость других видов рыбы в отечественных магазинах продолжает идти вверх. Экономист Леонид Холод рассказал, стоит ли ожидать удешевления этого продукта в ближайшее время. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, стоимость рыбы зависит от темпов вылова, именно их рост стал причиной уменьшения стоимости сельди. Тем не менее на это нельзя повлиять искусственным путем.

Эксперт подчеркнул, что рыба является одним из наиболее дорожающих продуктов на полках отечественных магазинов за последнее время. Таким образом, цены на нее все равно продолжат расти, что связано с ростом транспортных тарифов, подорожанием энергии, расходуемой рефрижераторами при перевозке рыбы, зарплата у рыбаков и водителей также дорожает.

Ранее экономист Беляев заявил, ключевая причина роста цен в России — в бездействии ФАС.