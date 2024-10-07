Экономист Холод пояснил, почему сокращение урожая из-за непогоды в России не станет катастрофой

По словам экономиста Леонида Холода, в текущем году урожай зерновых и бобовых с учетом весенних заморозок и наводнений будет меньше, чем в прошлом, однако ничего катастрофического не происходит. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что уборочная кампания еще идет, и примерно 120-130 млн тонн зерновых и бобовых будет получено, что является хорошим урожаем. Всего ресурсы зерновых и бобовых с учетом переходящих с 2023 года остатков должны составить 150 млн тонн, чего вполне достаточно для покрытия внутренних потребностей страны, которые оцениваются где-то в 80 млн тонн.

По мнению эксперта, также и ситуация по овощам также не является критичной. Так, на данный момент собрано на 21% урожая больше. Чем в минувшем году.

Он подчеркнул, что при этом достаточный объем собранного урожая еще не означает, что сельхозпродукция станет дешевле, поскольку на стоимость оказывает влияние также и инфляция.

Ранее сообщалось, что около девяти тысяч тонн яблок ранних сортов собрано в Крыму.