Стала известна ключевая причина роста цен в России

По словам экономиста Михаила Беляева, ключевой причиной роста цен в нашей стране является диктат продавцов при бездействии Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что продавцы ссылаются на различные обстоятельства, однако они не могут считаться основанием для столь значительного удорожания товаров.

По мнению финансового аналитика, рост цен фиксируется и на продовольственные товары, и на непродовольственные вроде недвижимости, авиаперелетов и гостиничных номеров. В свою очередь ФАС России объясняет свое бездействие санкциями, а Банк России усердствует по повышению ключевой ставки, тормозящему рост производства, но не инфляцию.

Ранее глава Минэкономразвития России Решетников заявил о начавшемся охлаждении российской экономики.