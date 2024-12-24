Губернатор Камчатки Солодов объяснил причину резкого повышения цен на икру

В комментарии корреспонденту Кремлевского пула Александру Юнашеву он объяснил, что основной причиной скачка цен стало низкое количество улова и возросшее потребление. Видео с интервью Солодова журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

«В этом году мы поймали (красной рыбы. — Прим. ред.) 130 тыс. тонн. Это в 3,5 раза меньше, чем в прошлом году», — сказал Солодов.

Он также отметил, что практически вся икра остается на российском внутреннем рынке, но даже это не спасает потребителей от высокой цены.

Сам губернатор Солодов рассказал, что предпочитает икру нерки, которую покупает по цене 7-7,5 тыс. руб. за килограмм.

Икра считается деликатесом по нескольким причинам. Во-первых, процесс получения икры, особенно черной, требует значительных усилий. Во-вторых, для производства икры необходимо время — рыбы достигают зрелости и начинают икрометание только через несколько лет.

Ранее в российском Рыбном союзе заявили, что стоимость красной икры снизится после Нового года.