Экономист Иванова-Швец объяснила, кому могут отказать в пенсии по старости

Российским гражданам, у которых общий трудовой стаж составляет менее 15 лет и имеющих менее 28,2 пенсионных коэффициента, могут отказать в назначении пенсии по старости. На это в беседе с ИА DEITA.RU указала экономист Людмила Иванова-Швец.

Как пояснила специалист, достижение мужчинами возраста в 63 года и женщинами 58 лет не может автоматической гарантией назначения пенсионной выплаты от государства.

«Даже … Есть еще два обязательных критерия для ее назначения — это наличие необходимого стажа и определенное количество заработанных пенсионных коэффициентов», — отметила Иванова-Швец

Кроме того, некоторым представителям пенсионного возраста могут не учесть стаж работы в 90-е годы. Иванова-Швец посоветовала будущим потенциальным пенсионерам проверить сначала свои данные в Социальном фонде России, чтобы потом не удивляться отказу государства в пенсии.

Ранее сообщалось, что россиянам старше 80 лет пообещали двойную выплату к пенсии.