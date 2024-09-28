Россиянам старше 80 лет пообещали двойную выплату к пенсии

Россиянам, которым исполнилось 80 лет, перечислят двойную выплату к страховой пенсии по старости, сообщила в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Денежные средства будут перечислены автоматически, пенсионерам не потребуется подавать для этого заявление, добавила она.

По словам Бессараб, размер выплаты на сегодняшний день составляет чуть более 8134 рублей. Таким образом, двойной размер страховой пенсии по старости составит 16 269 рублей.

Ранее сообщалось о том, что зарплаты и пенсии россиян вырастут на 5,1% с 1 октября.