Есть важные условия: как подмосковным пенсионерам получить дополнительные деньги

В Московском области пенсионерам начали выплачивать доплаты к пенсии. Теперь это происходит автоматически каждый месяц. Но есть несколько условий. Во-первых, такие доплаты полагаются только неработающим пенсионерам старше 65 лет.

Во-вторых, такие пенсионеры должны проживать одни или в семье неработающих пенсионеров. Кроме того, получателем может стать лишь человек, проживающий в Московской области более 10 лет.

В правительстве регионе напомнили, что деньги будут приходить сразу после зачисление пенсии, а не одновременно. Если пенсионер с начала года получил право на доплату, то в августе он получил выплату за все месяцы.

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