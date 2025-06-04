Экономист Юденков спрогнозировал очередную ключевую ставку Банка России
Экономист Юденков: Центробанк РФ может снизить ключевую ставку на 1%
Фото: [Медиасток.рф]
Центробанк РФ в ближайшую пятницу станет принимать решение – сохранять или нет ключевую ставку на уровне 21%. По словам экономиста Юрия Юденкова, глава ВТБ Андрей Костин прав в том, что финансовый регулятор может снизить на предстоящем заседании ключевую ставку на 1%. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что снижение ключевой ставки банка России будет незначительным, скорее всего, до 20%. Для экономики это ровным счетом не будет значить ничего. В целом Центробанк РФ символически обозначит тенденцию, что он готов реагировать на потребности экономики.
Ранее сообщалось, что больше половины крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам после заседания Центробанка.