Экономист Юденков спрогнозировал очередную ключевую ставку Банка России

Центробанк РФ в ближайшую пятницу станет принимать решение – сохранять или нет ключевую ставку на уровне 21%. По словам экономиста Юрия Юденкова, глава ВТБ Андрей Костин прав в том, что финансовый регулятор может снизить на предстоящем заседании ключевую ставку на 1%. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что снижение ключевой ставки банка России будет незначительным, скорее всего, до 20%. Для экономики это ровным счетом не будет значить ничего. В целом Центробанк РФ символически обозначит тенденцию, что он готов реагировать на потребности экономики.

Ранее сообщалось, что больше половины крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам после заседания Центробанка.