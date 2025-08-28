Экономист Капелюшников пояснил опасность частого повышения зарплат в России

Политическая инициатива о ежеквартальной индексации зарплат может привести к обратному эффекту — раскручиванию инфляционной спирали. К такому выводу пришел заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников, комментируя предложение депутата Сергея Миронова об обязательной индексации оплаты труда в размере инфляции за предыдущий квартал. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, идея, призванная защитить доходы граждан от роста цен, на практике может усугубить ситуацию. Мировой опыт свидетельствует, что подобные механизмы создают замкнутый круг: повышение зарплат приводит к росту издержек бизнеса, которые перекладываются на цены товаров и услуг, что в свою очередь требует новой индексации. Именно поэтому многие страны, экспериментировавшие с подобными схемами, в конечном итоге от них отказались.

Экономист подчеркивает, что четырехкратная ежегодная индексация станет мощным проинфляционным фактором. Вместо стабилизации доходов населения это может привести к их дальнейшему обесцениванию, особенно на фоне текущей экономической неопределенности.

По его мнению, благие намерения защитить граждан от инфляции могут обернуться ее ускорением. Решение проблемы низких доходов требует более сложных и сбалансированных подходов, а не механического следования за ценовыми изменениями, которое лишь усугубляет макроэкономическую нестабильность.

Ранее также эксперты оценили предложение Миронова о ежеквартальной индексации зарплат.