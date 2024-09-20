Экономист Катасонов считает невозможным реальный рост соцпособий в России

В нижней палате парламента планируют рассмотреть законопроект о выплате тринадцатой пенсии. Экономист Валентин Катасонов дал оценку этой инициативе. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, на данный вопрос следует взглянуть с позиции макроэкономики. Так, по источникам доходов ВВП складывается из заработной платы наемных работников, чистых доходов государства и валовых доходов капитала. На сегодняшний день доля валовых доходов составляет 52% против 40% двадцать лет назад, а доля зарплаты была раньше больше половины, сейчас она меньше 40%.

Эксперт пояснил, что при 10%-й доле государства в этой системе увеличивать какие-то социальные пособия невозможно. Так, в номинальном выражении пенсия может расти, определенные пособия в номинальном выражении могут расти, но в целом эти слои общества в лучшем случае остаются на том же уровне.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, будет ли принят законопроект о выплате 13-й пенсии.