Экономист Беляев рассказал, будет ли принят законопроект о выплате 13-й пенсии

До конца года в нижнюю палату парламента планируется внести законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Экономист Михаил Беляев рассказал, будет ли принят этот законопроект и поможет ли 13-я пенсия компенсировать рост цен. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, даже маленькая доплата в любом случае должна быть плюсом, а не минусом. Ее необходимо принимать с положительными эмоциями, тем более что выплата будет в конце года, когда всегда имеют место быть дополнительные расходы.

Экономист добавил, что уже выплаты по пять и по десять тысяч рублей, однако это были разовые инициативы. Вопрос о выплате тринадцатой пенсии поднимается ежегодно в преддверии Нового года с тем или иным обоснованием.

По его мнению, может быть принято решение о том, что данная выплата необходима, однако сумма будет определена позже. К тому же имеются большие сомнения в том, что она сможет пройти в этом году.

Ранее он назвал категории людей, которым повысят пенсии в октябре.