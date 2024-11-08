Экономист Клепач назвал причину роста кредитования в России

Российские предприятия будут брать кредиты при любых ставках, поэтому Центробанк РФ не сможет сократить объем кредитования путем ужесточения денежно-кредитной политики, заявил в ходе выступления на Русском экономическом форуме в Челябинске главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Компании, которые работают с гособоронзаказом, не смогут отказаться от кредитов, так как им нужно выжить. Либо они берут деньги у банков, либо не смогут выполнить свои обязательства по контракту, что грозит уголовной ответственностью, пояснил Клепач.

По мнению экономиста, в обозримом будущем такая ситуация приведет к росту неплатежей. Кроме того, проблем будет больше, так как гособоронзаказ будет расти.

Ранее сообщалось о том, что в ГД предложили ввести тесты на финансовую грамотность для желающих взять кредит.