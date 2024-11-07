В ГД предложили ввести тесты на финансовую грамотность для желающих взять кредит

В Государственной думе РФ предложили внедрить обязательные тесты на финансовую грамотность для граждан, впервые оформляющих кредит, сообщил SHOT.

Отмечается, что таким образом депутаты хотят помочь тем, кто принимает решение о займе, руководствуясь эмоциями или недостатком информации.

Данная инициатива направлена главе Центробанка Эльвире Набиуллиной заместителем руководителя фракции «Новые люди» Александром Демином. Он отметил, что в России более 13 млн заемщиков имеют три и более кредита, что на 20% превышает данные за 2023 год.

В Госдуме полагают, что многие граждане не осознают возможные последствия кредитования и берут новые займы для погашения старых, что приводит их к долговым ловушкам.

Депутаты считают, что тестирование поможет решить эту проблему. Предполагается, что вопросы будут касаться реального размера переплат по кредитам, основ финансовой грамотности, состояния экономики и вероятности банкротства. Это станет своего рода образовательной инициативой, направленной на предотвращение попадания граждан в кредитные задолженности.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ выступила с инициативой начать размещать изображения о вреде курения на вейпах.