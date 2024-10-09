Экономист Колташов назвал истинную миссию биткоина и причины желания его уничтожить

Загадка личности Сатоши Накамото, создателя биткоина, волнует мир уже более десяти лет. По словам экономиста Василия Колташова, японское имя создателя биткоина является псевдонимом, а в действительности за ним стоит группа лиц, принимавших участие в разработке этой денежной единицы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что биткоин определенно имеет определенную миссию и может использоваться примерно так же, как наличные доллары, однако он не контролируется никакими регулятивными органами и свободно циркулирует.

По мнению эксперта, биткоин является антиденежным знаком, то есть денежным знаком со знаком «минус». Однако он не так глупо скроен и спроектирован как антисистемная денежная единица, необходимая сегодня из-за того, что провозглашается тотальный контроль над обращением.

Ранее сообщалось, что в России внешнеторговые расчеты начнут проводить криптовалютой.