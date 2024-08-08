В России внешнеторговые расчеты начнут проводить криптовалютой

В четверг, 8 августа, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября текущего года можно будет совершать трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в ходе экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, появится возможность работы механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Банк России будет исполнять роль уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в данной сфере. При этом перечислены варианты, при которых утверждаемая ЦБ программа ЭПР будет согласовываться с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином России.

Центральный банк будет следить за работой инициаторов ЭПР для определения рисков нанесения вреда обороне и безопасности России, а также узаконивания полученных преступным путем доходов и финансирования террористической деятельности. Как только подобные риски будут обнаружены, ЦБ в течение 10 дней должен сообщить о них сотрудникам ФСБ и Росфинмониторинга.

Благодаря новому закону криптовалютой можно будет рассчитываться при ведении внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. Также по ЭПР должны определить права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля.

Ранее сообщалось о том, почему курс биткоина упал до рекордно низкого значения, а потом начал расти.