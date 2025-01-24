Экономист Колташов назвал подверженные теневым практикам отрасли российской экономики

Теневая экономика является серьезной проблемой государства. В связи с теневыми практиками госбюджет недополучает средства, что мешает стабильному социально-экономическому развитию страны. Экономист Василий Колташов пояснил, какие отрасли экономики наиболее подвержены теневым практикам в России. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, торговля, сфера услуг, сдача в аренду недвижимости, производство самые уязвимые отрасли экономики, работники которых во многих случаях уклоняются от уплаты налогов, что в итоге приводит к серьезным последствиям для государственного бюджета и налоговой системы РФ.

Эксперт подчеркнул, что в политическом отношении это весьма тонкие области, поскольку только их тронь, и огромная масса людей, десятки миллионов, из лоялистских настроений к власти скатится в оппозиционное.

По его мнению, в связи с этим с целью «не наломать дров на нижних этажах» государство ведет борьбу на «верхних этажах», то есть проводит проверку работы губернаторов в регионах РФ.

Ранее он заявил, что что российские миллиардеры наживаются на слабой нацвалюте и обнищании населения.