Экономист Колташов определил ключевой «экономический» страх Трампа
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По словам экономиста Василия Колташова, вновь избранный президент Штатов Дональд Трамп боится создания международной расчетной системы, альтернативной доллару. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что будущий американский лидер показывает, что Штаты чувствуют себя хозяевами мировой экономики, и заявляют, что если кто-то посмеет рассчитываться вне доллара, то Вашингтон станет эту нехорошую группу государств репрессировать.
По мнению эксперта, так как саммит в Казани предложение о создании расчетной единицы не одобрил, Трамп, понимая, что ничего не будет, может грозить сколько угодно. Это напоминает поведение артиста.
Ранее политолог Баширов заявил, что Трамп развалит мировую торговую систему.