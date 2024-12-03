Экономист Колташов определил ключевой «экономический» страх Трампа

Он добавил, что будущий американский лидер показывает, что Штаты чувствуют себя хозяевами мировой экономики, и заявляют, что если кто-то посмеет рассчитываться вне доллара, то Вашингтон станет эту нехорошую группу государств репрессировать.

По мнению эксперта, так как саммит в Казани предложение о создании расчетной единицы не одобрил, Трамп, понимая, что ничего не будет, может грозить сколько угодно. Это напоминает поведение артиста.

Ранее политолог Баширов заявил, что Трамп развалит мировую торговую систему.