Политолог Баширов считает, что Трамп развалит мировую торговую систему

По словам политолога Марата Баширова, при заявлении Трампа о том, что доллар должен оставаться расчетной единицей, имеется в виду необходимость удерживать лидерство в данных расчетах, тем не менее сокращение идет, многие государства уже переходят на расчеты в нацвалютах. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что в ситуации с их огромным госдолгом это опасная история.

По мнению эксперта, вновь избранный американский лидер введет санкции, прежде всего против Брюсселя и Пекина. Полностью против БРИКС вводить не станет, однако станет наблюдать, в каких валютах рассчитываются страны, входящие в БРИКС.

Ранее МИД Китая отреагировал на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС.