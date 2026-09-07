Школьники нашли кости доисторических зайца и лошади в зарослях реликтовой полыни

В самом сердце Якутии, среди зарослей реликтовой полыни, трое школьников совершили неожиданное открытие — они нашли кости животных, которые бродили по этой земле десятки тысяч лет назад, когда мамонты были обычным делом, а зайцы — на десяток процентов крупнее нынешних. Об этом сообщает ЯСИА.

ЯСИА сообщает о палеонтологической находке, сделанной 4 сентября в карьере речки Саасаабыт в Хангаласском районе. Трое юных исследователей отправились в поход в составе экспедиции «Эллэйада» и вернулись с настоящими сокровищами. Каждый нашел по одному образцу: фрагмент тазовой кости, плюсневую кость древней ленской лошади и тазовую кость, которая, предположительно, принадлежала донскому зайцу — вымершему виду, обитавшему в позднем плейстоцене.

Руководитель экспедиции Прокопий Ноговицын пояснил, что плейстоценовые зайцы были крупнее современных беляков примерно на 10% — длина найденной тазовой кости составляет 105 миллиметров. Останки лежали в толще земли, покрытой зарослями реликтовой полыни, которую ученые относят к растительности плейстоценовых степей. Это позволяет датировать находку периодом, когда мамонты, шерстистые носороги и гигантские олени были хозяевами этих мест.

Все три образца отправлены в лабораторию для точной видовой идентификации, но уже сейчас ясно, что это не просто кости — это фрагменты экосистемы, исчезнувшей тысячи лет назад.



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