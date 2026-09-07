Ортопед назвал главный миф о боли в коленях

Многие убеждены, что хруст и боль в коленях — расплата за годы жизни, и с этим ничего не поделать. Ортопед Ракеш Кумаравелли заявил, что это опасное заблуждение, а любой дискомфорт в суставах требует внимания, а не смирения. Об этом сообщает The Times of India.

Специалист по замене суставов в беседе с The Times of India рассказал о самом частом мифе, который он слышит от пациентов: будто боль в коленях неизбежно приходит с возрастом. Врач категорически с этим не согласен. По его словам, если сустав болит, отекает или теряет подвижность, это всегда повод разобраться, а не списывать на годы.

Ортопед также опроверг еще одно распространенное заблуждение — что при болях в коленях нужно отказаться от движения. На самом деле умеренная физическая активность, наоборот, помогает укреплять мышцы и поддерживать суставы. Кумаравелли рекомендует ходьбу, плавание, велосипед и силовые упражнения с учетом состояния пациента. А вот длительная неподвижность ведет к ослаблению мышц и усилению скованности — это худшее, что можно сделать.

И еще один важный тезис: операция по замене сустава нужна далеко не всем. Решение о хирургическом вмешательстве принимается не по снимку рентгена, а исходя из того, как боль влияет на качество жизни человека. Если дискомфорт мешает ходить, спать, работать — это сигнал, что пора обратиться к врачу и выяснить причину, а не ждать, когда «само пройдет».



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