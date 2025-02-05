Экономист Колташов оценил вероятность замены денег цифровым рублем

В интернете стала активно распространяться ложная информация об использовании цифрового рубля. По словам экономиста Василия Колташова, Банк России предупредил, что слухи о замене им наличных денег не соответствуют действительности, к тому же цифровой рубль еще не введен во всеобщий оборот, что дает поводы для таких спекуляций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что изначально разработка цифрового рубля велась для осуществления международной торговли в специальной электронной системе, где зарубежные клиенты, коммерческие структуры, могут открывать счета и рассчитываться за товары из России или получать платежи из России в цифровых рублях.

По мнению эксперта, сегодня концепция разработки цифрового рубля не актуальна, поскольку не учитывает существующих в нашей стране и в мире в целом экономических реалий. Кроме того, в России уже имеется электронный рубль, в связи с чем непонятно, зачем его дублировать разработкой нового продукта.

Он отметил, что распространение мифов о цифровом рубле логично. Не исключено, что их станет только больше, ведь разговоры о создании нового вида нацвалюты идут, при этом никто не знает, в какой форме она выйдет и будет использована.

Ранее сообщалось, что курс биткоина обновил рекорд, превысив отметку в $108 тыс.