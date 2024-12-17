Цена биткоина достигла исторического максимума
Курс биткоина обновил рекорд, превысив отметку в $108 тыс.
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Цена биткоина достигла исторического максимума, превысив отметку в $108 тыс., согласно данным торговых операций, передает РИА Новости.
На крупнейшей платформе для торговли криптовалютами, бирже Binance, к 17:57 по московскому времени стоимость биткоина увеличилась на 2,44% за последний день, составив $108 069,22.
Согласно информации от CoinMarketCap, который вычисляет среднюю цену более чем по 20 различным биржам, стоимость криптовалюты возросла на 2,41%, достигнув в среднем $108 069,69. Эти данные также отражают изменения за прошедшие 24 часа.
Ранее сообщалось, что с увеличением стоимости биткоина наблюдается и рост интереса к майнинговому оборудованию.