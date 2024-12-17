Цена биткоина достигла исторического максимума

На крупнейшей платформе для торговли криптовалютами, бирже Binance, к 17:57 по московскому времени стоимость биткоина увеличилась на 2,44% за последний день, составив $108 069,22.

Согласно информации от CoinMarketCap, который вычисляет среднюю цену более чем по 20 различным биржам, стоимость криптовалюты возросла на 2,41%, достигнув в среднем $108 069,69. Эти данные также отражают изменения за прошедшие 24 часа.

Ранее сообщалось, что с увеличением стоимости биткоина наблюдается и рост интереса к майнинговому оборудованию.