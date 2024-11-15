Экономист Колташов перечислил методы сбережения накоплений

Жители нашей страны остаются без финансовой подушки: так, доля граждан, чьи накопления могут покрыть расходы на полгода, уменьшилась вдвое. Глава Центра экономических исследований Василий Колташов назвал необходимые способы поведения россиян в этой ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в России принято ждать помощи со стороны - от государства, Центробанка, конъюнктуры. Однако сегодня для выхода из ямы низких доходов необходимо двигаться туда, где платят, где требуются технически грамотные специалисты.

Экономист подчеркнул, что важно не только зарабатывать, а также и уметь сберегать, вместо того чтобы накапливать долги. Поэтому выходом из ситуации сегодня является движение в те сферы, где платят лучше и возможно получение новых технических знаний для расширения своих возможностей.

По его мнению, многим людям долгое время навязывали жизнь в кредит, что привело к росту долгов вместо накоплений.

Ранее сообщалось, что объем застрахованных средств во вкладах показал рекордный за 14 лет рост.