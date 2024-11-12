Объем застрахованных средств во вкладах показал рекордный за 14 лет рост

Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах за январь - сентябрь 2024 года вырос до 16,6% и в денежном эквиваленте достиг 70,1 трлн рублей. Со ссылкой на «Агентство по страхованию вкладов» ТАСС пишет о том, что это самый высокий показатель за 14 лет.

Согласно отчету, до 51,6 трлн рублей увечился объем вкладов населения (+14,8%), а на 13,5%, или до 2,4 трлн рублей, выросли вклады индивидуальных предпринимателей. Юридические лица тоже прибавили в показателях. На их счетах теперь лежит 9,1 трлн рублей, которые необходимо страховать. Здесь рост составил 26,6%. А эскроу счета показали динамику в 20,3% и достигли 6,7 трлн рублей. В ACB рассказали, что быстрее всего увеличивались в объеме вклады физлиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей (+26% по сумме и + 27,4% по количеству вкладчиков). Что касается юрлиц, то вклады свыше 20 млн рублей показали рост на 35,9% по сумме и на 17,1% по числу вкладчиков.

Ранее сообщалось о том, что российские банки стали предлагать комбинированные вклады со ставками до 28 процентов годовых. При этом в ближайшей перспективе этот показатель может вырасти еще.