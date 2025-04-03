Медики, репетиторы, строители: зарплаты у специалистов выросли на фоне дефицита кадров

В 2024 году в России зарплаты значительно выросли не только у курьеров, но и в других специалистов в сферах, испытывающих дефицит кадров, высокий спрос или связанных с господдержкой. Подробнее о том, кому именно стали платить больше, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, наибольший рост зарплат в 2024 году зафиксирован в логистике, IT, строительстве, медицине и промышленности. Это связано с дефицитом специалистов, господдержкой и перестройкой экономики под новые рынки.

«В сфере IT и цифровых технологий заработные платы выросли на 15–30%. Это касается AI/ML-разработчиков, DevOps и специалистов по кибербезопасности. Произошел бум на фоне импортозамещения и санкций. Системные администраторы и ERP-специалисты (1С, SAP) стали получать больше из-за перехода компаний на отечественное ПО», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В сферах логистики и транспорта заработные платы выросли на 20-40%.

«Дальнобойщики и водители международных перевозок получили прибавку в связи с дефицитом из-за санкционных ограничений. Заработные платы складских работников, особенно в маркетплейсах Ozon и Wildberries, повысились из-за роста онлайн-торговли», — добавила Лоикова.

В профессиях, связанных со строительством и инфраструктурой, оплата труда выросла на 20–35%. Инженеры и прорабы, по словам эксперта, стали зарабатывать больше из-за государственных программ, а квалифицированные работники — сварщики, электрики, крановщики — из-за нехватки кадров.

«Рост заработных плат также произошел и в сферах медицины и фармацевтики — 15-25%. Врачи получили повышение зарплаты из-за господдержки и программы «Земский доктор», а фармацевты и провизоры - из-за роста спроса на лекарства и локализации производства», — отметила HR-специалист.

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В сферах финансов и банкинга заработные платы выросли на 10-25%. Аналитики рисков и compliance-специалисты получают больше в связи с ужесточением регулирования, а специалисты по криптовалютам и финтеху — из-за легализации цифровых активов.

«В промышленной энергетике наблюдается рост оплаты труда на 15-30%. В нефтегазовой отрасли рост связан с расширением экспорта в Азию, а в металлургии и машиностроении — с оборонзаказами и импортозамещением», — продолжила эксперт.

Преподаватели IT и языков, а также репетиторы по ЕГЭ и ОГЭ также стали получать на 10-20% больше. Это, по словам специалиста, связано со спросом на переквалификацию, конкурсом в ВУЗы и отменой Болонской системы.

«Еще одна сфера, в которой также заметен рост зарплат — это продажи и маркетинг. На 10-25% выросла оплата труда менеджеров B2B-продаж (оборудование, сырье) из-за переориентации на новые рынки, а также у Digital-маркетологов — из-за роста конкуренции в онлайн-торговле», — добавила Лоикова.

У курьеров же зарплаты выросли на 20-40% из-за увеличения объема доставок (еда, маркетплейсы), а также текучести кадров и конкуренции среди агрегаторов («Яндекс», «СберМаркет»).

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