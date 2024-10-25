Банк России на прошедшем заседании Совета директоров в очередной раз принял решение повысить ключевую ставку, причем сразу на два процентных пункта – теперь она находится на уровне 21% годовых. По словам экономиста Василия Колташова, у «сверхвысокой» учетной ставки имеются и плюсы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что высокая ключевая ставка переводит деньги из сферы потребления в сферу инвестирования. Таким образом, те выплаты, которые делают военным, сегодня выгодно держать на депозитах или покупать на них недвижимость. Одновременно с этим у жителей нашей страны должна наконец появиться склонность к сбережению.

По мнению эксперта, у бизнеса также все зависит ль размеров кредитных средств. Крупные предприниматели, у которых имеется гигантский избыточный капитал, могут обойтись кредитов, используя возможности расширения отечественной экономики, развития международной торговли в рамках БРИКС+. Мелко-среднему бизнесу в данной ситуации необходимо понимать, что кредит используется тогда, когда все идет хорошо, поэтому, когда бизнес идет кое-как, нужно весьма аккуратно к этому подходить.

Он отметил, что при этом кредиты являются не единственным источником пополнения оборотных средств для бизнеса.

Ранее россиян предупредили о возможном повышении ключевой ставки до 22%.