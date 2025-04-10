Москва и Пекин начали расплачиваться за энергоресурсы в биткоинах. Это уже не теоретические разговоры о дедолларизации, а практические шаги к новой финансовой реальности. Эксперты заявляют, что рождается альтернатива системе SWIFT, санкциям и долларовой зависимости. По словам экономиста Василия Колташова, это не совсем так, тем не менее это не значит, что ничего не происходит, просто перемены не всегда громкие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что все стабильно только на поверхности, рублевые расчеты являются попытками «новой нормальности», однако если копнуть чуть глубже, то там будет достаточно сюрпризов.

По мнению эксперта, формально рубль существует, однако это ширма. В действительности это гибридные расчеты, которые не афишируют, однако они становятся привычной практикой. Из нового — тот факт, что применение альтернативных валют и механизмов расчета теперь начинают декларировать.

Он подчеркнул, что с 2022 года мировая торговля, включая российскую, изменилась, причем это не временный сбой, а глубокая структурная трансформация, и основное еще впереди.

Ранее сообщалось, что американский доллар находится под серьезной угрозой.