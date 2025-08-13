Предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа привлекли внимание аналитиков к их возможному влиянию на российскую экономику. Обсуждение коснулось перспектив рубля, фондового рынка и санкционного режима. По мнению экономиста Валерия Корнеева, встреча лидеров способна дать рублю кратковременный импульс к укреплению. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Аналитик поясняет, что любое подтверждение политической стабильности и твердых позиций России на международной арене снижает воспринимаемые риски, что позитивно отражается на курсе национальной валюты. Однако этот эффект, по его прогнозу, будет недолгим: после следующего снижения ключевой ставки Центробанком рубль вернется к уровням около 85 за доллар.

Корнеев связывает фундаментальное укрепление рубля с разрешением ситуации на Украине. Он утверждает, что процесс идет медленно из-за позиции президента Зеленского, которым, по его мнению, управляют британские спецслужбы, заинтересованные в затягивании мирного урегулирования. Настоящего усиления рубля, по словам эксперта, можно ожидать лишь после смены власти в Киеве.

Что касается фондового рынка, то его реакция, по оценке Корнеева, будет зеркалить поведение рубля. Краткосрочный позитив возможен благодаря демонстрации растущего политического влияния России и Путина. Однако значимого и устойчивого роста котировок акций следует ждать только при приближении реального разрешения украинского конфликта, так как движение к миру всегда стимулирует деловую активность.

По его мнению, ожидать от саммита Путина и Трампа долгосрочных прорывов для российской экономики или снятия санкций не следует. Потенциальное кратковременное укрепление рубля и позитивные настроения на рынке акций не изменят базовых тенденций, которые остаются тесно связанными с развитием ситуации вокруг Украины и внутренней монетарной политикой.

Ранее в западных СМИ раскрыли детали переговоров России и США в преддверии встречи на Аляске.