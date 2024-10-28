Экономист Кричевский дал оценку ситуации с воровством сливочного масла

В ряде российских СМИ появилась информация, что в отечественных магазинах на фоне роста стоимости начали воровать сливочное масло, в связи с чем теперь его упаковывают в защитные коробки. Экономист Никита Крический рассказал, действительно ли это так. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, все это только нагнетание, осуществляемое с подачи ряда деструктивных сил. В целом же никакой массовости нет, имели место всего лишь единичные случаи, что не является показателем.

Эксперт добавил, что стоимость сливочного масла выросла, и, вероятнее всего, этот продукт продолжит дорожать, однако паники в потребительском секторе нет и не будет.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских магазинах сливочное масло стали продавать в защитной коробке, как красную икру.