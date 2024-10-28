В некоторых российских магазинах сливочное масло стали продавать в защитной коробке, как красную икру

Сливочное масло продают в защитных упаковках, чтобы предотвратить кражи. Цена одной упаковки продукта выросла почти на 25%.

С начала года сливочное масло подорожало почти на 25%, что заставило магазины применять необычные меры, вплоть до упаковки продукта в защитные коробки, чтобы предотвратить кражи. Как сообщила «Российская газета», такое увеличение цен связано с повышением себестоимости на всех этапах производства — от сырья до переработки.

На протяжении двух лет перед этим рост цен на масло удавалось сдерживать, и в 2023 году стоимость увеличилась всего на 3,5%, в то время как в среднем продукты питания подорожали на 8,9%, по данным Союзмолока.

Хотя ожидается, что импорт поможет несколько смягчить ситуацию, существенного снижения цен это не принесет. Высокие затраты на логистику, инфляция в странах-производителях и колебания валютного курса рубля будут продолжать оказывать давление на стоимость. Стоит также отметить, что повышение цен на масло наблюдается во всем мире.

Возвращаясь к упаковкам масла, запечатанным в пластиковые коробки, кассиры магазинов объясняют это участившимися случаями кражи. При покупке товара сотрудник снимает защитную упаковку на кассе. Также в них нередко запаковывают бритвенные станки, батарейки, средства контрацепции и не только.

Ранее экономист Калугин предрек очередное подорожание молочной продукции в ноябре.